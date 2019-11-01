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انعقاد رفيع للجنة الأمنية الإماراتية السعودية لمناقشة هذه الملفات

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مارب برس - صنعاء
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عقدت اللجنة الأمنية المشتركة الإماراتية السعودية، اجتماعها الخامس لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية بين البلدين .

ترأس وفد الدولة في الاجتماع، الذي عقد في المملكة العربية السعودية، الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، فيما ترأس الجانب السعودي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائب وزير الداخلية.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات وبنود جدول الأعمال المتضمن آخر ما توصلت إليه الفرق الفنية المتخصصة المشتركة في مراحل تنفيذ المبادرات والمشاريع الثنائية بين البلدين إلى جانب الوقوف على المستجدات كافة فيما يتعلق بعمل اللجنة المشتركة.

حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي، سعادة اللواء منصور أحمد الظاهري مدير عام الهوية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والعميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات في وزارة الداخلية، والعميد أحمد عبدالله الشحي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وعدد من الضباط من أعضاء اللجنة الأمنية المشتركة.

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