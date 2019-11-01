اجتماع استثنائي للحكومة عشية توقيع ”اتفاق الرياض“

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قالت الحكومة الشرعية، اليوم الاثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني، إن اتفاق الرياض سيؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وواحدية القرار العسكري والأمني تحت سلطة الحكومة.

وأضافت الحكومة في اجتماع استثنائي وفقا لوكالة الأنباء "سبأ"، أن الاتفاق سينعكس إيجابا على تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

وأشارت إلى أن الاتفاق سيعمل على التسريع باستكمال تحرير بقية المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا.

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وعبرت الحكومة عن مباركتها لاتفاق الرياض وجهود السعودية لاحتواء الأحداث الأخيرة في عدن.

وقالت الحكومة إن الوطن ضاق ذرعاً بالصراعات الجانبية، وأنه أحوج ما يكون اليوم إلى الأمل الذي يشعره بقرب انتهاء كابوس الانقلاب الحوثي الجاثم على صدره.

ومن المنتظر أن يتم غدا التوقيع على ما يعرف باتفاق الرياض، لحل الأزمة التي نشبت عقب سيطرة الانتقالي الجنوبي على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس الماضي.