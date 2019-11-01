انعقاد رفيع للجنة الأمنية الإماراتية السعودية لمناقشة هذه الملفات اجتماع استثنائي للحكومة عشية توقيع ”اتفاق الرياض“ تفاصيل الحكم على سفير كويتي بتهمة اختلاس المال العام منظمة دولية تطالب بالتحقيق في عمل مكتب تويتر بدبي مسؤول حكومي يكشف عن لقاء حاسم جمع قائد قوات الحماية الرئاسية بالسفير السعودي عشية توقيع ”اتفاق الرياض“ فنانة شهيرة يصدر عليها حكم بالسجن 49 عاما عاجل: الكشف عن النسخة النهائية لـ”اتفاق الرياض“ بين الحكومة والانتقالي الجنوبي و”مأرب برس“ ينشر نص الاتفاق كاملا الأردن يكشف عن صفقة خاصة مع الملك سلمان تتمثل في ضخ منعش للاقتصاد السعودية توجه دعوة عاجلة لكل سكان المملكة تعرف على 3 أسماء مرشحة لتدريب بايرن ميونيخ الألماني
أوقفت السلطات التونسية، مساء السبت، الممثلة التونسية رانية القابسي في منطقة البحيرة بالعاصمة بتهمة إصدارها شيكات بلا رصيد لإحدى شركات الإنتاج قبل حوالي عام.
وحول تفاصيل ما حدث، كشفت الممثلة المسرحية هناء شعشوع عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم إيقاف الممثلة المعروفة رانية القابسي في منطقة البحيرة على خلفية شيكات دون رصيد.
وفي وقت سابق قررت المحكمة الابتدائية في تونس، سجن الفنانة رانية القابسي لمدة 49 سنة مع النفاذ العاجل بتهمة الشيكات وتأسيسها لشركة وهمية.