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فنانة شهيرة يصدر عليها حكم بالسجن 49 عاما

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات
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أوقفت السلطات التونسية، مساء السبت، الممثلة التونسية ​رانية القابسي​ في منطقة البحيرة بالعاصمة بتهمة إصدارها شيكات بلا رصيد لإحدى شركات الإنتاج قبل حوالي عام.

وحول تفاصيل ما حدث، كشفت الممثلة المسرحية ​هناء شعشوع​ عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم إيقاف الممثلة المعروفة رانية القابسي في منطقة البحيرة على خلفية شيكات دون رصيد.

وفي وقت سابق قررت المحكمة الابتدائية في تونس، سجن الفنانة رانية القابسي لمدة 49 سنة مع النفاذ العاجل بتهمة الشيكات وتأسيسها لشركة وهمية.

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