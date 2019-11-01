السعودية توجه دعوة عاجلة لكل سكان المملكة

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أن آخر المستجدات للحالة المدارية للعاصفة "مها" تشير إلى تطورها من إعصار مداري من الدرجة الأولى إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية.
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان لها، إن "سرعة الرياح تقدر حول مركزه 170 كيلومترا/ ساعة، ويتحرك باتجاه الشمال نحو الشمال الغربي داخل بحر العرب".
وأكدت استمرارها في مراقبة الحالة، وسيتم إصدار التقارير اللازمة بشأنها عند حدوث أي مستجدات، حيث أن التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالة.
كما دعت الهيئة السعودية، الجميع إلى متابعة عاجلة لتقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقعها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت هيئة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، كشفت في وقت سابق، أن آخر المستجدات للحالة المدارية "مها" (MAHA)، تشير إلى تطورها من "عاصفة مدارية" إلى "إعصار مداري من الدرجة الأولى"، وموقعه عند خط عرض 17.6 درجة شمالا وخط طول 66.2 درجة شرقا.
وأفادت بأن "سرعة الرياح حول مركزه تقدر بين 60 - 65 عقدة (110-120 كم في الساعة)، ويتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقد". وقالت إنه يتوقع أن يتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية" خلال الساعات الـ 24 المقبلة.