تعرف على 3 أسماء مرشحة لتدريب بايرن ميونيخ الألماني

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت تقارير صحفية ألمانية أسماء ثلاثة مدربين مرشحين لقيادة فريق بايرن ميونيخ بطل الدوري المحلي لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش الذي أعفي من منصبه الأحد.

وأوردت التقارير أسماء الهولندي إريك تن هاغ والإيطالي ماسيميليانو أليغري والبرتغالي جوزيه مورنيو والفرنسي أرسين فينغر كمرشحين لتدريب الفريق "البافاري".

وأتى إعفاء كوفاتش بعد سلسلة من النتائج المخيبة للنادي البافاري في الآونة الماضية، آخرها السقوط أمام اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-5 في المرحلة العاشرة من الدوري السبت، في أسوأ هزيمة لبايرن في البوندسليغا منذ عشرة أعوام. ويحتل الفريق حالياً المركز الرابع في الترتيب.

ولم يكشف مسؤولو النادي البافاري عن خليفة كوفاتش في بيان إعلان إعفائه من منصبه، باستثناء تكليف "حتى إشعار آخر" مساعد المدرب هانز فليك الذي كان أيضا مساعدا لمدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف في مونديال 2014 في البرازيل والذي توج المانشافت بلقبه.

وتتحدث وسائل الإعلام الألمانية كثيرا عن تن هاغ (49 عاما) المرتبط بعقد مع أياكس أمستردام الهولندي حتى عام 2022.

ويعرف المدرب الهولندي بايرن ميونيخ جيدا حيث أشرف على تدريب الفريق الرديف من 2013 إلى 2015.

وألمح المدير الرياضي لأياكس الدولي السابق مارك أوفرمارس مؤخرا إلى إمكانية تسريح تن هاغ في حال التوصل بعرض من ناد كبير، قائلاً في تصريح لـ"فوكس سبورت" إنه "يجب أن نكون واقعيين، إذا طلب فريق كبير شخصاً مثله، فسندرس العرض".

وستكون قيادة تن هاغ لأياكس إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حجة قوية لمسؤولي بايرن ميونيخ الذين يعتبرون المسابقة العريقة التي أحرزوا لقبها للمرة الأخيرة في 2013، أولوية بالنسبة لهم.

وأشارت التقارير الألمانية الى وجود احتمال "دولي" آخر يتعلق بإقناع المدرب السابق ليوفنتوس الإيطالي أليغري بالعدول عن قراره الابتعاد عن التدريب لمدة عام، من أجل تولي الإدارة الفنية للنادي البافاري.

وعلى غرار تن هاغ، سيساهم أليغري بخبرته في المسابقة القارية (خسر النهائي مرتين مع يوفنتوس) والتي لم تكن لدى كوفاتش.

وتطرقت صحيفة "دي فيلت" اليومية أيضا إلى حل داخلي يتمتع بميزة كونه سهل التنفيذ، يتعلق الأمر بتعيين الثنائي فليك وكلوزه الهداف السابق للمنتخب الألماني والمدرب الحالي لمنتخب تحت 17 عاما، مشيرة إلى أن كلوزه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على شهادته التدريبية ولكنه يحظى بهالة لدى اللاعبين من شأنها أن تمكنه من قيادة الفريق.