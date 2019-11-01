الميسري يتصدر توجيهات خاصة لأجهزة الامن بمأرب ويطالب برفع الجاهزية العليا ويعلن عن قائمة من الوعود

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طالب اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري بضرورة الاستمرار في رفع الجاهزية الامنية ورفع كفاءة الافراد في الجوانب الامنية للحفاظ على الانجازات والمكاسب الامنية المحققة في محافظة مأرب وتعزيز حالة الاستقرار الامني فيها في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن.
واكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ،ان الوزارة ستعمل على توفير النواقص لهذه الوحدة الامنية من اجل الارتقاء بمستواها وكفاءة ادائها وتميزها الامني ويقضتها العالية.
جاء هذا خلال قيامه بزيارة تفقدية لفرع معسكر قوات الامن الخاصة في محافظة مأرب , ومعه محافظ محافظة مأرب رئيس المجلس المحلي اللواء سلطان العرادة ووزير النقل صالح الجبواني.
وكان في استقبالهم في المعسكر وكيل وزارة الداخلية لقطاع الامن والشرطة اللواء الدكتور احمد الموساي، ومدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حميد وقائد قوات الامن الخاصة بالمحافظة العميد عبدالغني شعلان، حيث اطلع على جهود تأهيل دفعة جديدة من منتسبي المعسكر وعمليات بناء القدرات القتالية والامنية لمنتسبي قوات الامن الخاصة من اجل رفع كفاءتهم في اداء المهام الامنية المسنودة اليهم.. كما تعرف على اهم الاحتياجات في مختلف الجوانب.
وخلال الزيارة القى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية كلمة امام منتسبي قوات الامن الخاصة من ضباط وصف وجنود، اشاد فيها بالجهود التي يقوم بها منتسبي قوات الامن الخاصة لتعزيز الامن والاستقرار في المحافظة والتضحيات التي يقدمونها في سبيل الامن والاستقرار والسكينة العامة والانجازات الامنية التي تحققت في مكافحة الجريمة المنظمة.
واكد الوزير الميسري اهتمام قيادة وزارة الداخلية بجوانب التأهيل والتدريب لمنتسبي الامن واستمرار الدورات الامنية في مختلف المجال بما يسهم في الارتقاء باداء منتسبي الاجهزة الامنية والشرطة من اجل تعزيز الامن والاستقرار وبناء الشخصية الشرطية والامنية النموذجية..