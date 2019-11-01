شاب لبناني يشعل مواقع التواصل بعد اعتذاره الاجباري لحسن نصر الله .. شاهد التهديد والنهاية التي تعرض لها مع سيارته

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أثار ظهور شاب لبناني في فيديو وهو يعتذر مجبرا للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون فيديو لشاب قيل إنه يدعى لؤي شبلي، من مدينة صيدا، وهو يعتذر لنصر الله، ونبيه برّي، بعد أن طلب منه أشخاص (تظهر أصواتهم فقط)، بالاعتذار إلى "صبّاط السيد" (حذاء نصر الله).

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن الشاب ذاته، وبعد إطلاق سراحه من قبل خاطفيه، تعرض إلى حادث انقلاب في سيارته، نقل على إثرها إلى المشفى.

ولم يصدر عن حزب الله، أي تعليق على فيديو الشاب لؤي شبلي، فيما انقسم أنصاره بين ناف له، ومتهما جهات بفبركته، وبين مؤكد له، وقائل إن نصر الله لا يقبل بمثل هذه التصرفات.

ويأتي الفيديو بعد أيام من اعتذار قدمه منشد في طرابلس يدعى "كريم حسام"، بعد توقيفه لساعات على إثر شتمه نصر الله.

وظهر حسام رفقة والده، وهما يعتذران لنصر الله، ويقولان إن جهات دفعته إلى شتمه.

وقال ناشطون إن ظاهرة الاعتذار بالإجبار التي يمارسها أنصار الحزب على مخالفيهم، تشير إلى انعدام الأمن في لبنان.

وقبل أيام، ظهر شاب وهو يوجه أسئلة وشتائم إلى النائب عن حزب الله حسن فضل الله، قبل أن يعتذر أيضا مجددا.

وخلال الأعوام الماضية، تكررت حالات الاعتذار لنصر الله أو "كعب حذائه" كما ردد العديد ممن هاجموه سابقا، واللافت أن من بينهم عدة نساء.

ويُتهم حزب الله اللبناني بفرض سطوته على بيروت، من خلال نشر أنصاره في الشوارع، واعتدائهم على خيم المتظاهرين، وفض اعتصاماتهم بالقوة.