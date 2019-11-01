قطر تبتعث قناصة للاحتراف على يد قوات الكوماندوز في أحد الدول لهذه المهمات اللجنة الاقتصادية: 25 مليار ريال ايرادات ضرائب الموانئ خلال أقل من عام الحكومة اليمنية تشيد بتركيا والأخيرة تؤكد موقفها من هادي والشرعية بعد نحو 5 أعوام من الحرب.. تعرف على خارطة السيطرة في اليمن عاجل : قبل التوقيع .. هادي يعلن موقفا واضحا من القضية الجنوبية ويتمسك بـ 3 ثوابت ويتحدث عن الدور السعودي واتفاق الرياض وما سيترتب عنه محافظة يمنية تنتصر على الامارات وادواتها وتوجه رسالة تحدي واضحة بعد غضب كربلاء وصفعة ايران .. رسالة قوية من متظاهر عراقي الى قاسم سليماني .. ماذا قال؟ تفاصيل ماحدث أمام البنك المركزي في عدن وعلاقة المدعو النوبي وصول قوة سعودية كبيرة على متن سفينة نقل ضخمة ومصادرنا تكشف حجمها ونوعها والى اين وصلت على وقع اشتباكات عنيفة .. قائد عسكري يعلن كسر هجوم الانقلابيين ويؤكد «معنوياتنا عالية»
أعلنت اللجنة الاقتصادية، الاثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أن إيرادات قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الأخرى، من جميع الموانئ اليمنية، بلغت 24 مليار وستمئة مليون ريال.
وقالت اللجنة في منشور لها على صفحتها في "فيسبوك"، إن حولي 9 مليار و 87 مليون، محجوزة في فرع البنك المركزي في الحديدة؛ بناء على مبادرة الحكومة بتوريد فوائد ضرائب وجمارك ميناء الحديدة لفرع البنك المركزي في الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، من أجل صرف المبالغ لصالح موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، على أن تشرف على عملية الصرف الأمم المتحدة.
وأوضحت اللجنة أن شحنات المساعدات الإنسانية أعفيت من مستحقات ضريبة بما يقدر بـ 464 مليون.
وكانت اللجنة قد كشفت في قالت في وقت سابق، إن إيرادات ميناء الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الايرادات القانونية الحكومية من واردات النقود الى الميناء ذاته، بلغت أكثر من تسعة مليار خلال 15 يوما.