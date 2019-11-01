اللجنة الاقتصادية: 25 مليار ريال ايرادات ضرائب الموانئ خلال أقل من عام

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت اللجنة الاقتصادية، الاثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أن إيرادات قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الأخرى، من جميع الموانئ اليمنية، بلغت 24 مليار وستمئة مليون ريال.



وقالت اللجنة في منشور لها على صفحتها في "فيسبوك"، إن حولي 9 مليار و 87 مليون، محجوزة في فرع البنك المركزي في الحديدة؛ بناء على مبادرة الحكومة بتوريد فوائد ضرائب وجمارك ميناء الحديدة لفرع البنك المركزي في الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، من أجل صرف المبالغ لصالح موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، على أن تشرف على عملية الصرف الأمم المتحدة.



وأوضحت اللجنة أن شحنات المساعدات الإنسانية أعفيت من مستحقات ضريبة بما يقدر بـ 464 مليون.



وكانت اللجنة قد كشفت في قالت في وقت سابق، إن إيرادات ميناء الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الايرادات القانونية الحكومية من واردات النقود الى الميناء ذاته، بلغت أكثر من تسعة مليار خلال 15 يوما.