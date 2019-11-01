الحكومة اليمنية تشيد بتركيا والأخيرة تؤكد موقفها من هادي والشرعية

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- سبأ

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بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم الاثنين في الرياض، مع سفير الجمهورية التركية لدى اليمن فاروق بوزغوز، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وخلال اللقاء ثمن الوزير الحضرمي موقف الحكومة التركية الداعم لبلادنا ومساهماتها الإنسانية في عدد من المجالات ، بحسب وكالة سبأ.

من جهته، أكد السفير التركي موقف بلاده الداعم لليمن والحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ومساندتها للجهود الأممية المبذولة في سبيل تحقيق السلام في اليمن.