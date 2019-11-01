بعد نحو 5 أعوام من الحرب.. تعرف على خارطة السيطرة في اليمن

تتقاسم القوات الحكومية والحوثيين إلى جانب قوات من التحالف العربي، وأخرى مدعومة من الإمارات، السيطرة على مختلف أنحاء اليمن.

وبينما تتركز السيطرة الحكومية بالجنوب وبعض مناطق الشرق والغرب، تظهر سيطرة الحوثيين في المناطق الشمالية للبلاد، وبينها العاصمة صنعاء.

مناطق سيطرة القوات الحكومية:

محافظات: المهرة، حضرموت، شبوة، الضالع، لحج، سقطرى.

مناطق سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي (مدعوم إماراتيًا)

محافظتي عدن وأبين مع تواجد عناصر له في سقطرى.

مناطق سيطرة الحوثيين

صنعاء، صعدة، عمران، ريمة، ذمار، حجة، الحديدة، المحويت، إب

مناطق اشتباك وتقاسم سيطرة

- تعز البيضاء

- ونجحت قوات الحكومة في السيطرة على عدد محدود من المديريات بمحافظات صعدة وحجة والحديدة والبيضاء.

- بينما مأرب (أغلبهما بيد القوات الحكومية) باستثناء مديرية واحدة.

- وتتقاسم القوات الحكومية والحوثيين السيطرة على الجوف.

الحديدة

- توجد في الحديدة قوات عسكرية تتبع التحالف تدعمها الإمارات (قوات طارق صالح والعمالقة سلفيين جنوبيين) تتواجد في أجزاء من مديريات الخوخة وحيس والتحيتا وساحل بيت الفقيه والدريهمي

- مناطق إمدادها الرئيسي يتمثل في الخط الساحلي الممتد بين الحديدة وعدن.

الضالع ومأرب

- وفي محافظة الضالع يسيطر الحوثيون على 3 مديريات شمالها هي: دمت وجبن الحشاء (كانت ضمن اليمن الشمالي قبل 1990) إضافة إلى عزلتين شمال مديرية قعطبة.

- أما في مأرب فلم يتبق بأيدي الحوثيين سوى مديرية بدبدة وجزء من مدغل، بينما تحكم الحكومة سيطرتها على أغلب المديريات.

- ولا تزال مديرية صرواح ميدان مواجهة بين الطرفين (جنوب غربي المحافظة).

تقاسم السيطرة بالجوف

- تسطير القوات الحكومية على 4 مديريات في الجوف بما فيها مركز المحافظة، وتمثل ثلثي مساحة المحافظة.

- يسيطر الحوثيون على 5 مديريات غرباً.

- مديريتان تدور فيهما المعارك بين الطرفين.

تعز

- تسيطر القوات الحكومة على مدينة تعز و9 مديريات هي: صبر الموادم، مشرعة وحدنان، المسراخ وجبل حبشي، المواسط، المعافر، الشمايتين، والصلو، وسامع.

- وتحكم القوات المشتركة، المدعومة من الإمارات، قبضتها على 4 مديريات هي: الوازعية وموزع غرباً، والمخا وذباب الساحليتين.

- بينما يسيطر الحوثيون على 5 مديريات هي: التعزية وماوية ودمنة خدير، وشرعب السلام، وشرعب الرونة.

- وتتقاسم الحكومة والحوثيين السيطرة على مديريتين: مقبنة وشمير.

محافظة حجة

- تقع مديريتي "ميدي وحيران" تحت سيطرة القوات الحكومية، بينما مديريات حرض وعبس ومستبأ ساحة مواجهات، وتبقى 26 مديرية تحت سيطرة الحوثيين.

صعدة معقل الحوثيين

- تبقى صعدة، معقل الحوثيين في الشمال، تحت قبضة الحوثيين، من دون تمكن القوات الحكومية منها.

- هناك 4 مديريات حدودية مع السعودية تعتبر بعض مناطقها ساحة مواجهات.