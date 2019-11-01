عاجل : قبل التوقيع .. هادي يعلن موقفا واضحا من القضية الجنوبية ويتمسك بـ 3 ثوابت ويتحدث عن الدور السعودي واتفاق الرياض وما سيترتب عنه

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

عدد القراءات 3445

اكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الاثنين،على اهمية القضية الجنوبية باعتبارها جوهر السلام والاستقرار في اليمن .

ويأتي حديث هادي عن القضية الجنوبية قبيل ساعات من التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة وما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.

وقال هادي خلال لقائه،اليوم، بقيادات ومرجعيات عدد من المكونات الجنوبية ممثلة بالحراك المشارك والائتلاف الجنوبي وقيادة المقاومة الجنوبية والحراك السلمي وحركة النهضة ومرجعيات حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع والحراك الثوري والهيئة الشرعية الجنوبية"لقد عملنا من اجل ذلك مبكراً واعطينا القضية الجنوبية حقها من الرعاية والاهتمام من خلال مخرجات الحوار الوطني التي انصفت المحافظات الجنوبية والوطن بشكل عام عبر الشراكة الحقيقية التي ترعى وتحفظ حقوق الجميع بعيداً عن الوصاية والمركزية المفرطة والتوجه نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد".

ورحب الرئيس بالجميع..مؤكداً على دورهم ونضالهم وتضحياتهم ومواقفهم الوطنية في تبني قضيتهم لإيجاد لها الحلول والمعالجات المنصفة لها والتي اكد عليها وساندها ابناء شعبنا اليمني في الشمال والجنوب باعتبارها تمثل قضية رئيسية وهامة في استقرار وامن البلد وتؤسس لمرحلة هامة من الاستقرار والبناء والسلام.

ووضع الرئيس الجميع امام مستجدات الاوضاع الراهنة وجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتجاوز تداعيات احداث عدن الأخيرة وما احدثته من شرخ في اطار النسيج المجتمعي.

وثمن هادي جهود المملكة العربية السعودية الكبيرة في مختلف المجالات ورعايتهم للقاءات جدة والرياض وما تمخض عنها من اتفاق الذي قال انه سيتم اعلانه يوم غداً الثلاثاء بما يعزز وحدة الصف الوطني في اطار اليمن الاتحادي الجديد واستكمال مشروع انهاء انقلاب المليشا الحوثية الإيرانية.

كما اكداً ان الدولة حاضنة للجميع ولن يستثنى احد في إطار الشرعية والثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث.

من جانبهم وبحسب وكالة سبأ ،عبر الحاضرين وبصوت واحد عن دعمهم وتثمينهم لمواقف الرئيس الواضحة والصريحة لدعم القضية الجنوبية والانتصار لها في احلك المواقف والظروف انطلاقاً من مسؤوليته تجاه عدن والوطن بصورة عامه..مؤكدين انهم ومن خلال مكوناتهم ومرجعياتهم التي يمثلونها سيظلون مساندون لفخامة الرئيس باعتبارهم يمثلون مكونات اصيلة لها شرف حمل هم القضية الجنوبية ،ومساندتهم لفخامة الرئيس وشرعيته وصولاً الى تحقيق السلام والوئام في اليمن المبني على المرجعيات الثلاث والثوابت الوطنية التي تحفظ حقوق الجميع وفي اطار يمن اتحادي امن وعادل ومستقر.

وقال الجميع" الجنوب لكل ابناءه ولا يمكن اختزاله في تيار او مكون او فصيل ما ،بل ان هناك اصوات صامته واخرى مستقله ،ومن الاجحاف مصادرة حقها او التحدث باسمها ممن يدعي تمثيل الجنوب باعتبار القضية الجنوبية قضية محورية وحلها في اطار اليمن الاتحادي هو الخيار الكفيل بإنهاء الصراعات والضامن لبناء يمن اتحادي عادل ومستقر".