محافظة يمنية تنتصر على الامارات وادواتها وتوجه رسالة تحدي واضحة

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير الثروة السمكية في الحكومة اليمنية "فهد كفاين"، مساء الأحد، إن كل محاولات تقسيم وتشظي المجتمع السقطري لن تنجح.

وأفاد "كفاين" في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرسمي اليمني " أن كل من يراهن على صنع صوتين متضادين وشارعين متضادين لن ينجح.

وأكد أن المسيرات التي خرجت الأحد في "سقطرى" رسالة واضحة من الجماهير في "الأرخبيل" وهي بذاتها تعبر عن رسالة اليمنيين في كل محافظات البلاد.

وأضاف أن تلك الجماهير تواقة إلى الانعتاق من هذا الوضع والوصول إلى اليمن الاتحادي، مؤكدا في الوقت ذاته أن لا مكان لتلك الأخلاق والممارسات في مجتمع مسالم ورث السلم والأمان أبا عن جد في أرخبيل "سقطرى".

وأمس الأحد اتهم متظاهرون بمدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، الإمارات، بدعم الفوضى وتمزيق النسيج الاجتماعي بالمحافظة.

وقبل ايام صعدت الامارات عبر ادواتها في الجزيرة ودفعت بهم للاحتشاد المسلح امام ديوان المحافظة والاعتصام هناك مطالبين باقالة المحافظ رمزي محروس المناهض لمشاريع ابوظبي التخريبية في سقطرى.