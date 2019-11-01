بعد غضب كربلاء وصفعة ايران .. رسالة قوية من متظاهر عراقي الى قاسم سليماني .. ماذا قال؟

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وجه متظاهر عراقي رسالة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، من خلال مقطع فيديو، مفادها أن وجوده غير مرغوب به في العراق، ومشدداً على أن العراق بلد عربي وهو للعراقيين، مشيراً إلى أن العراق لن يكون أبداً جزءاً من إيران.
وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل، حيث قال فيه المتظاهر: "الأجساد تموت مو اليوم بعد شهر بعد سنة بعد سنتين.. على فراش الموت.. بس يا محلاه الموت هنا..".
وقال موجهاً كلامه لقاسم سليماني: "العراق بلد عربي.. العراق للعراقيين.. وطن وجزء لا يتجزأ من الأمة العربية.. وجودك به غير مرغوب.. إذا صورولك السياسيين أن الشيعة مرحبين بيك، فهاي الشيعة داسوا على صور أسيادك ومراجعك وغيرهم.. انسى أن يكون العراق جزءا من إيران".
وأضاف: "اقرأ التاريخ وشوف إيش سوينا بيكم.. أنتم ليش ما تتعظوش من التاريخ؟ هذا العراق.. لسان عربي فصيح.. لا يمكن يصير مع أو جزء من إيران.. يمكن ميليشياتك.. بس الـ40 مليون لا يمكن"، مؤكداً أنهم سيظلون عرب.
وكان أكثر من ألف متظاهر قد توافدوا في محافظة كربلاء أمام القنصلية الإيرانية، ليل الأحد، ورفعوا العلم العراقي على حائط قنصلية إيران في كربلاء، تعبيراً عن غضبهم من تدخلات طهران في شؤون بلادهم.
وأفادت مصادر اعلامية بأن قوى الأمن أمنت مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء بعد أن فرقت الاحتجاجات الصاخبة التي اندلعت في محيطها الليلة الماضية.
من جانبها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عن مقتل 3 متظاهرين بالرصاص الحي وإصابة 12 من المتظاهرين والقوات الأمنية في كربلاء يوم الأمس.
ودعت المفوضية القوات الأمنية الى الالتزام التام بتطبيق معايير الاشتباك الآمن وعدم استخدام الرصاص الحي، كما دعت إلى إحالة الأشخاص الذين قامو بالرمي المباشر تجاه المتظاهرين للتحقيق.
ودعت المفوضية المتظاهرين للبقاء في الأماكن المخصصة للتظاهرات وعدم تعريض المباني الدبلوماسية للخطر، محذرة كافة الأطراف من أن أي احتكاك يولد سقوط ضحايا بين الطرفين.