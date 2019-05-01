تفاصيل ماحدث أمام البنك المركزي في عدن وعلاقة المدعو النوبي

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر محلية اليوم الاثنين تفاصيل ماحدث ليل امس امام البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت المصادر لمأرب برس ان حراسة البنك المركزي اليمني في كريتر تعرضت مغرب امس الاحد ، لإطلاق نار من قبل عناصر معسكر 20 يونيو التابع لمليشيات مجلس الانتقالي.

وعن سبب ذلك اوضحت مصادرنا ان حراسة البنك منعت طقم عسكري تابع للمدعو عواد النوبي الردفاني شقيق قائد معسكر 20 مختار النوبي ، من تجاوز احدى حواجز التفتيش.

واضافت : حيث فاجأ عواد حراسة البنك بإطلاق النار ليتم الرد عليه وإصيب 4 من الجانبين احدهم حالته خطيرة، كما أصيب طفل من سكان حي القطيع أثناء مروره بمنطقة الاشتباك.