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قوة سعودية كبيرة على متن سفينة نقل ضخمة ومصادرنا تكشف حجم ونوع القوة الجديدة والى اين وصلت

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص
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ارشيفية

افاد مصدر عسكري اليوم الاثنين بوصول قوة عسكرية سعودية جديدة الى العاصمة المؤقتة عدن، قبيل ساعات من التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والانفصاليين .

وقال المصدر لموقع مأرب برس الاخباري ان القوة مكونة من عدد كبير من الدبابات والمدرعات والأطقم العسكرية، اضافة الى معدات عسكرية متنوعة تابعة للقوات السعودية وصلت الى ميناء الحاويات بعدن .

واشار ان تلك التعزيزات العسكرية الكبيرة وصلت على متن سفينة نقل ضخمة.

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