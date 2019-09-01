قوة سعودية كبيرة على متن سفينة نقل ضخمة ومصادرنا تكشف حجم ونوع القوة الجديدة والى اين وصلت

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 1060

افاد مصدر عسكري اليوم الاثنين بوصول قوة عسكرية سعودية جديدة الى العاصمة المؤقتة عدن، قبيل ساعات من التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والانفصاليين .

وقال المصدر لموقع مأرب برس الاخباري ان القوة مكونة من عدد كبير من الدبابات والمدرعات والأطقم العسكرية، اضافة الى معدات عسكرية متنوعة تابعة للقوات السعودية وصلت الى ميناء الحاويات بعدن .

واشار ان تلك التعزيزات العسكرية الكبيرة وصلت على متن سفينة نقل ضخمة.