على وقع اشتباكات عنيفة .. قائد عسكري يعلن كسر هجوم الانقلابيين ويؤكد «معنوياتنا عالية»

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ذكرت مصادر عسكرية مطلعة اليوم الاثنين ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى بمواقع الوجف وقشعان بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
وقال أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي إن قوات الجيش الوطني تمكنت من كسر هجوم لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة ايرانياً ، باتجاه مواقع "الوجف"،و"قشعان" في مديرية خب والشعف، بمحافظة الجوف.
ولفت العكيمي في تصريح لمأرب برس أن أبطال الجيش الوطني يتمتعون بمعنويات عالية، " للذود عن الارض والعرض وتحرير ماتبقى من محافظة الجوف من قبضة المليشيا الرجعية الحوثية، مقدمين دروسا يخلدها الاجيال في التضحية والنضال".
الجدير بالذكر ان المليشات الحوثية شنت اكثر من هجوم في الأيام الاخيرة على جميع الجبهات بمحافظة جميعها كان الفشل مصيرها.