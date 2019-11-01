محافظة يمنية تقرر : العلاج بالمستشفيات الحكومية مجانا وتخفيض 50 % في الخاصة

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أقر اجتماع بمحافظة تعز، علاج جرحى الجيش الوطني بالمستشفيات الحكومية مجانا، وتخفيض 50% في المستشفيات الخاصة.

وضم الاجتماع كلا من قيادة المحور والسلطة المحلية والقطاع الصحي بالمحافظة وذلك لمناقشة الوضع الصحي وخصوصا، أوضاع الجرحى وسبل تذليل العراقيل التي تواجه علاجهم بالمستشفيات الحكومية والأهلية خاصة الكادر الطبي والامكانيات والأدوات الطبية.

وخلال الاجتماع الذي عقد برئاسة قائد محور تعز اللواء الركن سمير عبدالله الصبري ومعه وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي وضم مكتب الصحة بالمحافظة ومدراء المستشفيات الحكومية والأهلية، أكد المجتمعون على بذل المزيد من الجهد من قبل القطاع الصحي كافة للاهتمام بالجرحى وتذليل كافة الصعوبات أمام علاجهم ومعاملتهم المعاملة اللائقة لما يقدمون من دماء وجهد في سبيل الذود عن الأرض والعرض والجمهورية.

وأقر الاجتماع إعادة النظر من قبل قيادة المحور بآلية معالجة الجرحى عبر اللجنة الطبية.

وفي السياق، اكدت قيادتا المحور والسلطة المحلية انهما ستتحملان دفع كافة تكاليف علاج الجرحى على أن يتم استدعاء الكادر الطبي للعمل داخل مستشفيات المدينة وإمهالهم شهر لترتيب أوضاعهم.

من جهتهم أبدى منتسبي القطاع الصحي ومدراء المستشفيات استعدادهم لتقديم كافة الخدمات الطبية اللائقة للجرحى بما يتناسب وما يقدمونه من تضحيات في معركة الدفاع عن الوطني ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.