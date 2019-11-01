«الداخلية» تعلن موعد صرف رواتب متقاعدي منتسبيها لشهر اكتوبر

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن مدير عام صندوق التقاعد بوزارة الداخلية العميد الركن فضل العبادي، اليوم الأحد البدء بصرف معاشات متقاعدي وزارة الداخلية لشهر اكتوبر 2019م أعتبارا من عصر يوم غدا الاثنين الموافق الـ 4 من نوفمبر الجاري.

ونقل موقع وزارة الداخلية, عن العميد فضل العبادي أن معاش شهر اكتوبر 2019م سيتم صرفه لمتقاعدي الداخلية والأمن السياسي، عبر بنك الكريمي وكافة فروعه في المحافظات المحررة بحسب القوام المعتمد لدى الإدارة العامة للتقاعد بالوزارة.

وأكد العميد العبادي، حرص قيادتي وزارتي الداخلية ووزارة المالية على انتظام صرف معاشات المتقاعدين تقديرا لخدماتهم السابقة , مشددا على اصطحاب الجميع للأوراق الثبوتية ودفتر المعاش والبطاقة الشخصية الأصلية.

معبرا عن شكره وتقديره، لجهود معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد المهندس أحمد بن أحمد الميسري الذي أولى جميع المتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين منهم اهتماما ملحوظا وتمثل ذلك في سرعة ايصال مستحقاتهم الشهرية ,مشيرا إلى ان سبب تأخير صرف المعاشات كان لأسباب وظروف خارجة عن الإرادة نظرا لما ماتمر به بلادنا من أزمات متتالية حتى يومنا هذ