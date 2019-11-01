مصادر طبية تعلن وفاة ”الصبيحي“ متأثرا بإصابته بطلقات نارية

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أفادت مصادر طبية، الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وفاة العقيد جمال محمد سيف الصبيحي، مدير البحث الجنائي بشرطة البريقة في محافظة عدن (جنوب)، متأثرا بإصابته.

والسبت، أطلق مسلحون مجهولون النار على الصبيحي بينما كان واقفًا أمام منزله في حي الفارسي بمدينة البريقة، أسعف على إثرها إلى مستشفى المصافي أولاً، ثم إلى مستشفى أطباء بلاحدود بمدينة المنصورة.

وقال مصدر طبي في مستشفى أطباء بلا حدود، للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن العقيد محمد الصبيحي توفي متأثرا بإصابته بعدة طلقات نارية في أجزاء مختلفة من جسمه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم يصدر أي تعقيب رسمي من قبل إدارة شرطة عدن حوله.

وعادت حوادث الاغتيالات في عدن مجددًا، عقب اختفاءها لفترة طويلة والتي استهدفت في أوقات سابقة رجال أمن وقضاة وأئمة المساجد وعناصر من المقاومة الشعبية.