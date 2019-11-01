إسقاط طائرة حوثية بالضالع

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني، الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني، إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية، باتجاه شمالي محافظة الضالع (جنوب).

وأكد مصدر عسكري إن قوات قوات الجيش والمقاومة الشعبية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي في منطقة مريس بمديرية قعطبة (شمالي الضالع).

وقال "تم إسقاط الطائرة بينما كانت تقوم بتصوير مواقع سيطرة قوات الجيش في جبهة قعطبة كأفضل وسيلة للتعامل مع هذه الطائرات لحماية مواقع الجيش والمدنيين".

ودأب الحوثيون، على إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ بالستية باتجاه مواقع الجيش اليمني في عدة جبهات، في حين يعلن الجيش التصدي لبعض تلك الطائرات وتدميرها.