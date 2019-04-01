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عاجل : هبوط كبير للدولار والريال السعودي «اسعار الصرف الآن»

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بحسب ما رصده مأرب برس مساء الاحد 3 نوفمبر 2019 : 

 شراء الدولار 553

بيع الدولار 555

شراء السعودي 145.60

بيع السعودي 146.20

*الاسعار غير ثابتة وتتغير 

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