عاجل : هبوط كبير للدولار والريال السعودي «اسعار الصرف الآن»

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بحسب ما رصده مأرب برس مساء الاحد 3 نوفمبر 2019 :
شراء الدولار 553
بيع الدولار 555
شراء السعودي 145.60
بيع السعودي 146.20
*الاسعار غير ثابتة وتتغير