عاجل .. سجن سفير خليجي بتهمة اختلاس المال العام

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، بسجن سفير كويتي يعمل لدى إحدى الدول في الخارج، لمدة سبعة أعوام مع الشغل والنفاذ بتهمة الاختلاس.

وبحسب صحيفة"القبس" الكويتية، فإن النيابة العامة أسندت للسفير تهمة اختلاس مبلغ مالي بقيمة 220 ألف دينار، أي نحو 726 ألف دولار، بالإضافة إلى عزل السفير. فيما لم تذكر الصحيفة معلومات عن اسم السفير أو البلد الذي يشتغل فيه.

وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.