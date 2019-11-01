مصادر طبية تعلن وفاة ”الصبيحي“ متأثرا بإصابته بطلقات نارية إسقاط طائرة حوثية بالضالع أول أجراء وتراجع تعلنه إيران منذ مقتل صدام حسين ... خوفا من الربيع العراقي عاجل : هبوط كبير للدولار والريال السعودي «اسعار الصرف الآن» عاجل .. سجن سفير خليجي بتهمة اختلاس المال العام 3 شخصيات عسكرية مثيرة للجدل ستحضر مراسيم توقيع ”اتفاق الرياض“.. هل سيحضر ”طارق صالح“ ؟ رئاسة الوزراء توجه طلبا للنيابة العامة للقيام بـ”مهمة عاجلة“ من مأرب .. الميسري يعلن موقفا جديدا تجاه السعودية ويتحدث عن ترتيبات وعلاقة سوية وهذا ماقاله العرادة بن عطية في مأرب .. ولقاء موسع مع قيادات دائرة التوجيه المعنوي والمنطقة العسكرية الثالثة أردوغان يصل الحدود السورية ويجتمع بغرفة عمليات نبع السلام..
قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، بسجن سفير كويتي يعمل لدى إحدى الدول في الخارج، لمدة سبعة أعوام مع الشغل والنفاذ بتهمة الاختلاس.
وبحسب صحيفة"القبس" الكويتية، فإن النيابة العامة أسندت للسفير تهمة اختلاس مبلغ مالي بقيمة 220 ألف دينار، أي نحو 726 ألف دولار، بالإضافة إلى عزل السفير. فيما لم تذكر الصحيفة معلومات عن اسم السفير أو البلد الذي يشتغل فيه.
وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.