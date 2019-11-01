3 شخصيات عسكرية مثيرة للجدل ستحضر مراسيم توقيع ”اتفاق الرياض“.. هل سيحضر ”طارق صالح“ ؟

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قالت مصادر سياسية في العاصمة السعودية الرياض، الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ان المملكة تواصل ترتيباتها لمراسيم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“.
وأكدت المصادر في حديث لـ”مأرب برس“، ان القيادة السعودية ارسلت دعوات لعدد من القيادات الحزبية والسياسية والعسكرية والسفراء، لحضور مراسيم التوقيع المقررة الثلاثاء القادم.
وأشارت الى ان ”قادة الوحدات العسكرية الغير خاضعة للحكومة ووزارة الدفاع الشرعية في مناطق صعدة وحجة والساحل الغربي تلقوا دعوات من الجانب السعودي لحضور مراسيم التوقيع“.
ومن بين تلك القيادات العسكرية التي تم دعوتها، قائد لواء التوحيد الذي تم تسليمه للحوثيين في كتاف، رداد الهاشمي، وياسر مجلي والعميد طارق صالح قائد قوات حراس الجمهورية الموالية للامارات والمرابطة في الساحل الغربي، بحسب المصادر.