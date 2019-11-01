رئاسة الوزراء توجه طلبا للنيابة العامة للقيام بـ”مهمة عاجلة“

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجهت رئاسة الوزراء، طلبا للنيابة العامة؛ بسرعة التحقيق في واقعتي تزوير توقيع رئيس الوزراء وختومات رئاسة الوزراء ووزارة الشؤون القانونية.

ووفقا لمذكرة صادرة من مدير مكتب رئاسة الوزراء، موجهة للنائب العام أحمد الأعوش، فإن الواقعة الأولى تتمثل بتزوير قرار تعيين باسم فاروق محمد حزام مقبل مديرا عاما لمكتب التجارة والصناعة بتعز.

فيما الواقعة الثانية تتمثل بتزوير قرار تكليف باسم محمد أحمد فرحان النقيب وكيلا لوزارة النقل.. مشيرة إلى أن "النقيب" استغل الوثائق المزورة لانتحال صفة رسمية وحضور فعاليات شعبية بهذه الصفة.

وطالبت المذكرة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق في الأمر وتتبع مصادر الوثائق وإحالة مرتكبي جرائم التزوير وانتحال الصفة هذه للجهات القضاية، المختصة.

يشار إلى أن الأخير يعمل مديرا لمكتب النقل بمحافظة تعز، وسبق أن تم إحالته للقضاء بتهم تتعلق بالفساد.