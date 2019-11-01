من مأرب .. الميسري يعلن موقفا جديدا تجاه السعودية ويتحدث عن علاقة سوية وهذا ماقاله العرادة

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري اليوم الاحد أن مأرب مثلت الانطلاقة الاولى للجيش الوطني للدفاع عن الجمهورية والدفاع عن السيادة.

وعبر الميسري عن شكره لمحافظة مأرب التي كانت الركيزة الاولى للتصدي للمشروع الحوثي الانقلابي المدعوم ايرانياً وما جسدته المحافظة من العيش المشترك للذين فرضت عليهم المليشيا الانقلابية المدعومة من ايران من نزوح من منازلهم ومساكنهم واستقبالها لأعداد كبيرة من النازحين.

جاء ذلك خلال ترأسه ،اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً للمكتب التنفيذي بمحافظة مأرب بحضور محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي اللواء سلطان العرادة ووزير النقل صالح الجبواني ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الامن والشرطة اللواء الدكتور احمد الموساي.

وفي الاجتماع اعرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عن سعادته لزيارة محافظة مأرب..مشيراً الى ان زياته في التوقيت والمكان لها دلالات مختلفة.

وابدى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اعجابه بما شاهده بمحافظة مأرب من امن واستقرار ونهضة عمرانية وتوسع في الانشطة التجارية ، وفتح احضانها لكافة ابناء اليمن رغم ما ترتب على ذلك من اعباء كثيرة في مختلف الجوانب وفي مقدمتها الجانب الامني.

مؤكداً ان الشعب اليمني دفع كلفة باهضة في سبيل الامن والاستقرار والكرامة والحرية والسيادة.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية قال الميسري" نحن دعاة سلام ومع السلام ومع الخطوات التي ترتب لها الشقيقة المملكة العربية السعودية من اجل السلام ونحن معها ومع أي علاقة سوية "..معربا عن شكره للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه من دعم للشرعية في اليمن وللشعب اليمني في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والامنية والتنموية والانسانية.

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وكان محافظ مأرب قد رحب بزيارة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومعه وزير النقل الى محافظة مأرب لتلمس همومها عن قرب تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

واستعرض التحديات الكبيرة التي تواجهها المحافظة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية جراء استقبالها لأعداد كبيرة من النازحين التي مازالت حتى اليوم، والباحثين عن الامن والاستقرار والحياة الكريمة والخدمات العامة .

وعبر اللواء العرادة عن شكر السلطة المحلية بالمحافظة للقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ونائبه ودولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية على الاهتمام والدعم للمحافظة من اجل تعزيز وترسيخ الامن والاستقرار فيها والارتقاء بمستوى الخدمات العامة والبنى التحتية.

* اجتماع آخر وتوجيهات

الى ذلك شدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، على اهمية تفعيل قنوات التنسيق والتعاون لجاهزية القوات المسلحة والامن من اجل تجسيد الامن والاستقرار والسيادة في المناطق المحررة.

واكد الميسري خلال ترأسه،اليوم، في محافظة مأرب لقاءاً موسعاً ضم مدراء عموم الشرطة وقيادات فروع الاجهزة الامنية في محافظات اقاليم(سبأ، آزال، تهامة) اضافة الى محافظة شبوة و مدراء عموم الادارات العامة في المكتب المتقدم للوزارة بالمحافظة بحضور وزيرا الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي والنقل صالح الجبواني ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الامن والشرطة اللواء الدكتور احمد الموساي، ان على عاتق مؤسستي الأمن والدفاع تقع مسئولية وطنية جسيمة وعبئ كبير في ظل المنعطف التاريخي والهام الذي يمر به الوطن.

ونقل الوزير الميسري للجميع تحيات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح ودولة رئيس الوزراء..مشيرا الى ان هذه الزيارة للمحافظة تهدف الى تلمس احتياجات الاجهزة الامنية والمكاتب التنفيذية، والوقوف على العديد من القضايا الامنية.

واشاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالنجاحات التي تحققها الاجهزة الامنية في محافظة مأرب في تحقيق الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة ورفع قدرات وامكانات الاجهزة الامنية والشرطية ..مثمناً الدعم الكبير الذي قدمه محافظ محافظة مأرب لبناء الاجهزة الامنية والشرطية بالمحافظة والارتقاء بادائها والوصول الى تحقيق هذا النجاح .

وقال " وزارة الداخلية تكفلت برواتب منتسبي المؤسسة الامنية ،وقدم محافظ محافظة مأرب كل ما يلزم للاجهزة الامنية بالمحافظة لتقوم بدورها تحت اشراف وتنسيق مع رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية".

هذا وكان محافظ المحافظة ،قد اشاد بالدعم الذي تقدمة القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونائبه الفريق ركن علي محسن صالح ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ونائبه وزير الداخلية المهندس احمد الميسري، لكافة الخطط والبرامج والجهود الهادفة الى الارتقاء بالاجهزة الامنية وتفعيل دورها في تحقيق الامن والاستقرار في المحافظة ومكافحة الجريمة..مثمناً دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودة على الدعم الذي قدموه من اجل الارتقاء باداء الاجهزة الامنية والرفع من مستوى قدرات منتسبيها.