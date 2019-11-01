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بن عطية في مأرب .. ولقاء موسع مع قيادات دائرة التوجيه المعنوي والمنطقة العسكرية الثالثة

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص
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طالب اليوم معالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية أن يكون الجيش هو اليد الداعمة للشرعية , مؤكدا أن الجيش هو صمام أمان للنظام الجمهوري والدولة الإتحادية ، ومواجهة الإنقلاب .

جاء هذا خلال لقاء عقده مع قيادات دائرة التوجيه المعنوي والمنطقة العسكرية الثالثة , بحضور رئيس الدائرة العميد أحمد الاشول ، وناطق الجيش الوطني العميد عبده مجلي.

كما أشاد وزير الأوقاف بمواقف الجيش الوطني البطولية بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة رئيس الجمهورية .

وفي اللقاء مع قيادات دائرة التوجيه المعنوي والمنطقة العسكرية الثالثة شدد على ضرورة تنشيط الجانب التوعوي والإرشادي في صفوف الجيش بما يعزز اللحمة الوطنية .

مشيدا في ذات الوقت دور المملكة العربية السعودية في دعم الجيش ومساندة اليمن في كل المراحل والمنعطفات

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