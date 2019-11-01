بن عطية في مأرب .. ولقاء موسع مع قيادات دائرة التوجيه المعنوي والمنطقة العسكرية الثالثة

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طالب اليوم معالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية أن يكون الجيش هو اليد الداعمة للشرعية , مؤكدا أن الجيش هو صمام أمان للنظام الجمهوري والدولة الإتحادية ، ومواجهة الإنقلاب .
جاء هذا خلال لقاء عقده مع قيادات دائرة التوجيه المعنوي والمنطقة العسكرية الثالثة , بحضور رئيس الدائرة العميد أحمد الاشول ، وناطق الجيش الوطني العميد عبده مجلي.
كما أشاد وزير الأوقاف بمواقف الجيش الوطني البطولية بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة رئيس الجمهورية .
وفي اللقاء مع قيادات دائرة التوجيه المعنوي والمنطقة العسكرية الثالثة شدد على ضرورة تنشيط الجانب التوعوي والإرشادي في صفوف الجيش بما يعزز اللحمة الوطنية .
مشيدا في ذات الوقت دور المملكة العربية السعودية في دعم الجيش ومساندة اليمن في كل المراحل والمنعطفات