أردوغان يصل الحدود السورية ويجتمع بغرفة عمليات نبع السلام.. عاجل

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زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مركز العمليات المشتركة التابعة للقوات البرية في ولاية "شانلي أورفا" على الحدود السورية التركية.
والتقى أردوغان بحضور وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بقيادة القوات التركية، والتي قامت بدورها بتقديم المعلومات اللازمة حول سير عملية "نبع السلام" والحراك العسكري التركي شمال سوريا.
ورافق الرئيس التركي في جولته، وزير الداخلية سليمان صويلو، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، وماهر أونال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم. وذكرت وسائل الإعلام التركية، أن الرئيس التركي اجتماع بقيادة غرفة العمليات المشتركة، حوالي 2.5، واطلع على أنشطة الجيش في تل أبيض ورأس العين.
وفي 9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة "الجيش الوطني السوري"، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال سوريا، في مواجهة الوحدات الكردية المسلحة، وبهدف إنشاء منطقة آمنة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.