الاطاحة بـ الميسري والجبواني .. مصادر تكشف أخطر بند في اتفاق الرياض وسبب وصول الوزيرين الى مأرب والى أين سيغادران ولماذا

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت مصادر سياسية مطلعة اليوم الاحد ان وزير الداخلية احمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني سيتم الاطاحة بهما وفقا للاتفاق المرتقب التوقيع عليه الثلاثاء القادم بين الحكومة الشرعية وما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.

وكشفت المصادر لموقع مأرب برس عن سبب وصول الميسري والجبواني اليوم الى مأرب وقالت انهما سيغادران مأرب الى الرياض لحضور مراسم توقيع اتفاق الرياض.

وفيما اكدت المصادر ان الجبواني والميسري سيتم الاطاحة بهم ؛ اشارت الى الخطاب الحاد الصادر عن الوزيرين تجاه الإمارات تحديدا والسعودية ، وقالت ان ذلك انعكاس لقرار مرتقب سيطيح بهما.

وطبقا للتسريبات المتعلقة باتفاق الرياض فان اول بنود الترتيبات السياسية والاقتصادية ، تتحدث عن تشكيل حكومة من 24 حقيبة وزارية وتعيين شخصيات مشهود لها بالنزاهة بشرط ان لاتكون قد انخرطت في الاحداث الاخيرة التي شهدتها عدن وابين وشبوة ، وهي اشارة واضحة للوزيرين الميسري والجبواني .

ووصل وزير الداخلية ووزير النقل الى مأرب بعد زيارة تفقدية شملت شبوة وحضرموت ، وعقدا اجتماعا بالسلطة المحلية بمأرب بحضور المحافظ سلطان العرادة.

وسبق ان هاجم الوزيرين بشدة الامارات على خلفية دعمها للمليشيات الانفصالية ، كما انتقدا اتفاق الرياض وحذرا من مكافأة المتمردين الانفصاليين بهذا الاتفاق.