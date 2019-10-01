من مأرب .. الميسري يعلن موقفا جديدا تجاه السعودية ويتحدث عن علاقة سوية وهذا ماقاله العرادة بن عطية في مأرب .. ولقاء موسع مع قيادات دائرة التوجيه المعنوي والمنطقة العسكرية الثالثة أردوغان يصل الحدود السورية ويجتمع بغرفة عمليات نبع السلام.. عاجل الاطاحة بـ الميسري والجبواني .. مصادر تكشف أخطر بند في اتفاق الرياض وسبب وصول الوزيرين الى مأرب والى أين سيغادران ولماذا بعد نفي اتهام المملكة باحتجاز هادي .. الميسري والجبواني في مأرب وهذا أول عمل لهما فور وصولهما 9 علامات في أظافرك بعضها تدل على أمراض خطيرة وهذا سبب مشكلة عض الأظافر ما حقيقة القبض على رئيس الحكومة العراقية السابق؟ شاهد : 19 خندقا حوثيا مستحدثا والجيش يصدر بيان «طيران بلقيس» توجه نداء عاجل الى «رئاسة الجمهورية» وتكشف عن «استهداف مباشر وعراقيل» شاهد .. سقطرى تنتفض وتوجه رسائل لاذعة للامارات ومليشياتها والمحافظ محروس يلقي كلمة نارية من وسط الحشود
قالت مصادر سياسية مطلعة اليوم الاحد ان وزير الداخلية احمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني سيتم الاطاحة بهما وفقا للاتفاق المرتقب التوقيع عليه الثلاثاء القادم بين الحكومة الشرعية وما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.
وكشفت المصادر لموقع مأرب برس عن سبب وصول الميسري والجبواني اليوم الى مأرب وقالت انهما سيغادران مأرب الى الرياض لحضور مراسم توقيع اتفاق الرياض.
وفيما اكدت المصادر ان الجبواني والميسري سيتم الاطاحة بهم ؛ اشارت الى الخطاب الحاد الصادر عن الوزيرين تجاه الإمارات تحديدا والسعودية ، وقالت ان ذلك انعكاس لقرار مرتقب سيطيح بهما.
وطبقا للتسريبات المتعلقة باتفاق الرياض فان اول بنود الترتيبات السياسية والاقتصادية ، تتحدث عن تشكيل حكومة من 24 حقيبة وزارية وتعيين شخصيات مشهود لها بالنزاهة بشرط ان لاتكون قد انخرطت في الاحداث الاخيرة التي شهدتها عدن وابين وشبوة ، وهي اشارة واضحة للوزيرين الميسري والجبواني .
ووصل وزير الداخلية ووزير النقل الى مأرب بعد زيارة تفقدية شملت شبوة وحضرموت ، وعقدا اجتماعا بالسلطة المحلية بمأرب بحضور المحافظ سلطان العرادة.
وسبق ان هاجم الوزيرين بشدة الامارات على خلفية دعمها للمليشيات الانفصالية ، كما انتقدا اتفاق الرياض وحذرا من مكافأة المتمردين الانفصاليين بهذا الاتفاق.