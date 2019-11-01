بعد نفي اتهام المملكة باحتجاز هادي .. الميسري والجبواني في مأرب وهذا أول عمل لهما فور وصولهما

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وصل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ومعه وزير النقل صالح الجبواني، اليوم الأحد، إلى محافظة مأرب.

وقال مسؤول محلي إن الميسري عقد اجتماعا مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وقيادات السلطة المحلية فور وصوله المدينة.

وتأتي هذه الزيارة في جولة تفقدية شملت حضرموت وشبوة ومأرب للالتقاء بالقيادات العسكرية والأمنية، وكذلك عقد لقاءات قبلية.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني وصلا منتصف أكتوبر إلى حضرموت في إطار زياراتهما للمحافظات المحررة.

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من جانب اخر نفى مصدر مسؤول في مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، ما نشرته بعض وسائل الإعلام على لسان وزير الداخلية من اتهام المملكة العربية السعودية باحتجاز الرئيس عبد ربه منصور هادي ووفدي الحكومة والانتقالي للإقامة الجبرية.

ونقل الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، عن المصدر، بأن تلك التصريحات لا أساس لها من الصحة، محذرا تلك المواقع الإلكترونية والمطابخ الإعلامية التي تروج لمثل تلك التصريحات الكاذبة بأنه سيتم مقاضاتها.