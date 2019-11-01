شاهد : 19 خندقا حوثيا مستحدثا والجيش يصدر بيان

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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استحدثت ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال الأيام الماضية 19 خندقاً داخل مدينة الحديدة غرب اليمن، معظمها على مقربة من نقاط مراقبة وقف إطلاق النار التي تم تثبيتها بإشراف رئيس البعثة الأممية الجنرال الهندي أباهيجيت جوها الشهر الماضي، ولم يمضِ عليها أكثر من 10 أيام.

وقال بيان للجيش في الساحل الغربي: "إن ميليشيات الحوثي تواصل التصعيد الميداني واستحداث مواقع جديدة وحفر خنادق وأنفاق داخل المدينة، ومن ذلك قيامها بحفر 19 خندقاً عقب نشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار".

واعتبر البيان ذلك "خرقاً صارخاً لكل الاتفاقيات والتفاهمات بشأن انسحابها من مدينة وموانئ الحديدة، وفقاً لاتفاق ستوكهولم".

كما نقل البيان عن مصدر عسكري، أن الجيش يقوم يومياً بإبلاغ فريق المراقبين الأممي عن الاستحداثات والخروقات التي ترتكبها الميليشيات في مدينة ومديريات الحديدة.

وحذر المصدر، من استمرار تصعيد الميليشيات الحوثية خروقاتها الميدانية والتي قال إنها " تهدد بنسف اتفاق التهدئة وتدفع باتجاه التصعيد عسكريا".

كما أكد أن الجيش ترصد بدقة كل تحركات الميليشيات، وأن قوات الجيش جاهزة لردع ميليشيات الحوثي.

إلى ذلك وزع الإعلام العسكري صوراً لبعض الخنادق التي استحدثتها الميليشيات الحوثية في مناطق وأحياء سكنية بالقرب من مناطق التماس ونقاط ضباط ارتباط لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.