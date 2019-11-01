«طيران بلقيس» توجه نداء عاجل الى «رئاسة الجمهورية» وتكشف عن «استهداف مباشر وعراقيل» شاهد .. سقطرى تنتفض وتوجه رسائل لاذعة للامارات ومليشياتها والمحافظ محروس يلقي كلمة نارية من وسط الحشود الاعلان عن استشهاد 6 جنود سعوديين في هذه الجبهة لاعب يمني يحصل على ميدالية ذهبية في افتتاح البطولة العربية للجودو إيران تُرسل خبراء إلى صنعا لتنفيذ هذه المهمة السرية بين الاغتصاب والتعذيب.. جرائم مروعة يتعرض لها المهاجرين باليمن بالأسماء..قيادات حوثية تبتز المنظمات الأممية مساعي اممية لعقد جولة مشاورات يمنية ماذا يعني تصنيف الإمارات "محطة للإرهاب"؟ وما تداعياته؟ وزارة الدفاع السودانية تكشف حقيقة مقتل 4 آلاف من جنودها في «اليمن»
قالت شركة طيران الملكة بلقيس، انها تعرضت خلال عام كامل من تشغيلها وتدشينها لرحلاتها، لكثير من العراقيل والصعوبات، الناتجة عن أستهداف مباشر وممنهج من قبل إدارة التصاريح والخلية الخاصة بإصدار التصاريح.
وأوضحت "الملكة بلقيس " في بيان صحفي اليوم (وصل مأرب برس)، أن أبرز تلك العراقيل والصعوبات التي تواجهها وما زالت تواجهها، هي إلغاء الرحلات، وتحويل مسار الرحلات من قبل إدارة التصاريح والخلية الخاصة بإصدار التصاريح.
وأضافت بأن القائمين على الجهة المعيقة، تتعمد دائما إلغاء رحلات شركة طيران الملكة بلقيس وتحويل مسار رحلاتها في آخر اللحظات، مما يتسبب للشركة الكثير من الخسائر المادية والمعنوية، وتشويه سمعتها لدى المواطنين، بالإضافة إلى عدم إعتمادهم سوى تصاريح رحلتين في الأسبوع فقط للشركة.
ولفتت شركة طيران الملكة بلقيس، إلى إستياء الركاب الناتج عن الإستهداف الممنهج للشركة، الذي يهدف الى إعاقة وعرقلة عملها ، ومحاولة توقيف نشاطها بشكل كامل ، بعد أن برزت وساهمت بشكل كبير في تخفيف معاناة المسافرين اليمنيين، وتقديم الخدمات اللازمة لهم والملبية لراحتهم. .
ونوهت إلى العديد من الخدمات التي قدمتها وتقدمها للمواطن اليمني ، وتخفيضها لأسعار تذاكر السفر الى نصف القيمة السابقة، وانهائها للإحتكار وفرض أسعار جنونية، وكذا مساهمة "الملكة بلقيس " بتخفيف المعاناة عن المواطن اليمني من خلال فتح العديد من الخطوط والمحطات التي اسهمت وساعدت على سفر وتنقل المواطن اليمني بحرية أكثر وبأسعار منافسة، ودون عناء ومعاناة الإنتظار..
وتساءلت شركة طيران الملكة بلقيس، قائلة "لا نعلم لماذا هذا التعنت والإستهداف ولمصلحة من ومن المستفيد من ورائه؟!" .
ووجهت الشركة نداء عاجل إلى مكتب رئاسة الجمهورية ولمعالي وزير النقل ورئيس هيئة الطيران المدني، بالتوجيه بعمل حلول جذرية للتصرفات اللامسئولة تجاه الشركة والمسافرين اليمنيين عبر طيرانها، والتي تضر بمصلحة الوطن والمواطن، قبل الشركة" .. داعية تلك الجهات المعنية بسرعة التدخل لإنهاء هذه الممارسات والتصرفات المخالفة للنظام والقانون ولقيم وأخلاق اليمنيين.