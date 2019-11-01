شاهد .. سقطرى تنتفض وتوجه رسائل لاذعة للامارات ومليشياتها والمحافظ محروس يلقي كلمة نارية من وسط الحشود

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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شهدت محافظة ارخبيل سقطرى (شرق اليمن) صباح اليوم الاحد مسيرة جماهيرة حاشدة للآلاف من أبناء المحافظة تأييدا لشرعية المشير عبدربه منصور هادي وتأييدا لخطوات المحافظ محروس في تطبيق النظام والقانون وكذا تنديدا بالعبث والفوضى التي يقوم بها المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا من قطع الشوارع العامة وتعطيل المصالح العامة والخاصة.

ورفع المتظاهرون شعارات تؤيد قوات التحالف العربي لدعم الشرعية ومجددين العهد للرئيس هادي وكذا شعارات تحيي المحافظ محروس وتؤكد الوقوف معه ضد كل من يريد ان يعكر صفوا المجتمع السقطري المعروف عنه السلم والسلام.

وردد المتظاهرون هتافات تندد بالممارسات الإماراتية في الجزيرة وتدعو إلى وقف مشاريعها العبثية في الأرخبيل المصنفة ضمن التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وفي وسط المسيرة انضم المحافظ محروس إلى الجماهير المحتشدة والقى كلمة أكد فيها على تلاحم أبناء أرخبيل سقطرى وتكاتفهم ضد كل من يريد أن يعبث بأمنهم واستقرارهم.

وأشار محروس إلى أن أبناء سقطرى يقفون كالجسد الواحد تأييدا لفخامة الرئيس هادي وينبذون العنف والفوضى.

واضاف بأن من يريد أن يشق صف أبناء سقطرى ويزرع الفتنة بينهم سيكون رهانه خاسر وستلفظه الجماهير السقطرية المتمسكة بشرعيتها والمحافظة على سيادتها.

وجابت المسيرة الجماهيرية الحاشدة شوارع مدينة حديبوه مترددين شعارات وهتافات وطنية رافعين أعلام اليمن.

وفي كلمة المحتشدون التي القيت أمام مقر قوات التحالف بحديبوه أكد الاستاذ أحمد جمعان عضوا الائتلاف الوطني الجنوبي على وقوف أبناء سقطرى مع الدولة وتمسكهم بالشرعية ومؤازرتهم لمحافظ سقطرى الأستاذ رمزي محروس في تطبيق القانون.

وحمل جمعان دولة الإمارات مسئولية زرع الفتنة ودعم الفوضى وشق النسيج المجتمعي السقطري من خلال ادرعها المتمثلة بالمجلس الانتقالي والمليشيات الخارجة عن النظام والقانون.

وأكد جمعان على أن أبناء لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا العبث وسيقوموا بالذود عن بلدهم والدفاع عن وطنهم ويقفون إلى أبناءهم في القوات المسلحة والأمن في ارساء دعائم النظام وتطبيق القانون.