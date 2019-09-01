الاعلان عن استشهاد 6 جنود سعوديين في هذه الجبهة

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلن اليوم الاحد عن استشهاد ستة جنود سعوديين في مواجهات مع الانقلابيين الحوثيين .

وقالت وسائل إعلام سعودية ان 6 جنود سعوديين استشهدوا في مواجهات مع الحوثيين بالحد الجنوبي (بين المملكة واليمن) خلال اليومين الماضيين.