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الاعلان عن استشهاد 6 جنود سعوديين في هذه الجبهة

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اعلن اليوم الاحد عن استشهاد ستة جنود سعوديين في مواجهات مع الانقلابيين الحوثيين .

وقالت وسائل إعلام سعودية ان 6 جنود سعوديين استشهدوا في مواجهات مع الحوثيين بالحد الجنوبي (بين المملكة واليمن) خلال اليومين الماضيين.

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