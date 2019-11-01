لاعب يمني يحصل على ميدالية ذهبية في افتتاح البطولة العربية للجودو

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات

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افتتحت امس بمدينة الحسين الرياضية بالعاصمة الأردنية عمان البطولة العربية للعبة الجودو لفئة (الكبار والشباب والناشئين) للرجال والسيدات بمشاركة أربعة عشر دولة والتي تستمر من الفترة 2حتى 5 من الشهر الجاري، حيث أقيم حفل افتتاح بمشاركة منتخبات الدول المشاركة ولوحة استعراضية لعدد من لاعبي اللعبة.

وفي الافتتاح القى المهندس نعمان شاهر رئيس الاتحادين اليمني والعربي للجودو كلمة رحب بالحضور جميعا وأشاد بجهود اتحاد الجودو الأردني وشاكرا لهم الاستضافة والتنظيم لهذه البطولة التي تأتي في إطار تطوير ورفع مستوى اللعبة على المستوى العربي والمنافسة بين أبطال اللعبة، وأكد حرص الاتحاد العربي في دعم مثل هذه البطولات التي تخدم اللعبة مستقبلاً.

وعقب انتهاء مراسيم حفل الافتتاح جرت عدد من المباريات بين لاعبي المنتخبات المشاركة، وقد تمكن لاعب منتخبنا الوطني الكابتن علي خصروف من الفوز بذهبية لفئة الكبار وزن 60 جرام، كما حقق لاعب منتخبنا الوطني الكابتن احمد سالم الزراعي المركز الثالث في وزن 73 كجم، وفي النتائج العامة للرجال حقق منتخبنا الوطني للرجال المركز الثالث، كما تأهل لاعب منتخبنا الكابتن معتز سمير للعب على الذهب في النهائي، وتعتبر هذه النتائج مؤشرة لتحقيق النتائج المشرفة للاعبي منتخبنا الوطني للجودو لجميع الفئات المشارك فيها، وهناك إصرار من اللاعبين من تحقيق النتائج المشرفة للعبة والوطن.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد عقدت مساء امس الأول الاجتماع الفني للبطولة بحضور رئيس الاتحاديين اليمني والعربي للجودو المهندس نعمان شاهر، الذي رحب في بداية الاجتماع بالحضور، وعبر عن سعادته بإقامة هذه البطولة في العاصمة الأردنية عمان، شاكرا تعاون الاتحاد الأردني للعبة من خلال استضافتهم للبطولة، وجهودهم التي اثمرت في تسهيل كثير من الأمور المتعلقة بالمنتخبات المشاركة، متمنيا للجميع المشاركة الفاعلة والتنافس المثير الذي يخدم مستوى اللعبة مستقبلاً.

وكان رئيس الاتحاد الأردني للجودو بكري العبادي قد رحب في مستهل الاجتماع بالمنتخبات المشاركة شاكرا حضورهم للمشاركة والذي سينعكس بالإيجاب على مستوى البطولة ونجاحها، متمنيا لهم كل التوفيق وتقديم المستوى الفني الذي يليق بلاعبي منتخباتهم والتمثيل المشرف لبلدانهم والإقامة الطيبة في بلدهم الثاني الأردن.

وكان لاعبي المنتخب اليمني للجودو قد أجروا عصر امس الأول جرعة تدريبية توسط تفاعل وحماس لاعبي المنتخب في تقديم مستوى جيد وتحقيق النتائج المشرفة للعبة والوطن والمشاركة الفاعلة التي تعطي الصورة الطيبة عن تطور مستوى اللعبة في الوطن اليمني، كما أجريت مساء امس الأول عملية الأوزان للمنتخبات المشاركة لفئة الكبار والناشئين الذي سوف يخوضون النزالات في افتتاح البطولة.

وتتواصل منافسات البطولة صباح اليوم في ضل التنافس القوي والمثير بين لاعبي المنتخبات المشاركة.

حضر افتتاح البطولة وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة خالد صالح، مدير عام بيوت الشباب بوزارة الشباب والرياضة ياسر الأهدل، العميد عدنان القلعة الشخصية الرياضية المعروفة، وعدد من الشخصيات الرياضية من الوفود العربية المشاركة.