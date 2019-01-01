إيران تُرسل خبراء إلى صنعا لتنفيذ هذه المهمة السرية

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كشف مصدر عسكري سابق بالجیش الیمني أن إیران أرسلت خبراءھا إلى صنعاء لتمكینھم من معرفة مستوى الأسلحة المتوفرة بمستودعات وزارة الدفاع الیمنیة ورفع تقاریر سریة عاجلة عنھا من وقت مبكر.
ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن المصدر أن الحوثیین قاموا بالسیطرة على وزارة الدفاع كنواة رئیسیة بعد سقوط العاصمة صنعاء تحت سلطتھم، مع التحفظ على عدد من الضباط القدامى والمھمین الذین یملكون معلومات وخرائط وصورا أثناء عملھم بوزارة الدفاع خلال الحقبة الزمنیة الماضیة، وذلك من إجل اطلاعھم على أدق التفاصیل، وكان ذلك تحت إشراف مباشر لخبراء إیرانیین.
وبین أن الحوثیین عمدوا إلى إعدام ضباط وزارة الدفاع بطریقة سریة بعد كشف كل ما لدیھم من معلومات وحقائق للخبراء الإیرانیین، لافتا إلى أن الإیرانیین استعانوا بكبار المھربین السابقین في عھد النظام السابق من مھربي الأسلحة والمخدرات لمساعدتھم في مھمة تھریب الأسلحة إلى الیمن من خلال نقاط وممرات التھریب التي یعرفونھا.