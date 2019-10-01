بالأسماء..قيادات حوثية تبتز المنظمات الأممية مساعي اممية لعقد جولة مشاورات يمنية ماذا يعني تصنيف الإمارات "محطة للإرهاب"؟ وما تداعياته؟ وزارة الدفاع السودانية تكشف حقيقة مقتل 4 آلاف من جنودها في «اليمن» صحيفة: السعودية والبحرين ترحبان بـ«خطة سلام» مع طهران مصادر سياسية:الأجواء غير مهيأة لتوقيع اتفاق «الرياض» الإمارات وكذبة المساعدات الإنسانية.. لن يُصلِح ”الطلاء“ ما أفسدته في اليمن تصريح هام لمصدر مسؤول بمكتب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السفير السعودي «محمد آل جابر» يؤكد انجاز عدد من المراحل لمشروع مطار «مارب» الدولي المشاهد الأولية لتأثيرات العاصفة المدارية ” كيار” في سقطرى
أفادت مصادر محلية بالعاصمة اليمنية صنعاء، اليوم السبت، بأنَّ المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة تضطر لدفع مبالغ مالية لقيادات ميليشيا الحوثي لتسهيل مهام أنشطتها. ويضع الانقلابيون، وفق فضائية "العربية"، تحديات وعراقيل عدة أمام عمل المنظمات الدولية، ما اضطر الأخيرة إلى دفع مبالغ مالية لقيادات حوثية مقابل توزيع المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني بمناطق الحوثي، فيما يتحصل قيادات الميليشيات نسبتهم من المساعدات المحصلة.
وكشف موظف أممي أنَّ كافة المنظمات الأممية العاملة في اليمن تقوم بتوزيع جزء من المساعدات لقيادات حوثية، كي تتمكن من توزيع مساعداتها والحصول على نسبتها، وأوضح أنَّ أي منظمة عاملة في اليمن تقوم بإخراج المخصص المالي للحوثيين من أي عمل إنساني، وتقوم بتوزيعها على المديرين التنفيذيين المسؤولين عليها.
وأشار المصدر نفسه إلى أنّ أبرز القيادات التي تبتز المنظمات، هم أحمد حامد (أبو محفوظ) مدير مكتب الرئاسة التابع للحوثيين، وأبو عماد (مطلق المراني) وكيل الأمن القومي سابقاً، وثالثهم وزير الصحة المتوكل.
وكانت مصادر صحفية في مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة، الخاضعة لسيطرة الميليشيات في صنعاء، قد كشفت شهر أكتوبر الماضي، تعرض المساعدات المخصصة للموظفين العاملين في المؤسسة من قبل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة للسرقة. وأوضحت المصادر أن الصحفيين في المؤسسة تلقوا للمرة الثانية اتصالات من قبل برنامج الغذاء العالمي ليسألهم عما إذا كانوا قد استلموا السلال الغذائية لشهري أغسطس وسبتمبر من العام الحالي، كما أكدت أنّ جميع الصحفيين لم يستلموا أي نوع من المساعدات.