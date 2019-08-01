مساعي اممية لعقد جولة مشاورات يمنية

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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واصل المبعوث الدولي الخاص باليمن مارتن غريفيث التحضير لجولة مشاورات شاملة يريد عقدها نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

وقالت مصادر سياسية إن المبعوث الدولي، الذي أجرى لقاءات متعددة مع الجانب الحكومي ومع ميليشيا الحوثي، بإسناد من سفراء الدول الراعية للسلام في اليمن، يريد عقد جولة المحادثات الشاملة الشهر المقبل أو مطلع العام 2020، إلا أنه يواجه مطالب بإلزام ميليشيا الحوثي بتنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة بشكل كامل قبل الذهاب إلى هذه الجولة.

وذكرت المصادر أن سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمبعوث السويدي أجروا عدة لقاءات مع الجانب الحكومي ومع ممثلي ميليشيا الحوثي، بهدف تجاوز العقبات التي تعترض الذهاب إلى هذه الجولة، وبالذات إلزام الحوثيين بتحريك ملف الحديدة لاستكمال عملية إعادة الانتشار من موانئ المحافظة وعاصمتها، وتحقيق تقدم فيما يخص فتح المعابر إلى مدينة تعز، كما تطلب من الجانب الحكومي تجاوز شرط التنفيذ الكامل لبنود اتفاق استوكهولم قبل الذهاب إلى جولة المشاورات الشاملة.

وطبقاً لهذه المصادر، فإن المبعوث الدولي المسنود بسفراء الدول الراعية للسلام يأمل أن يؤدي التوقيع على اتفاق الرياض إلى الدفع باتجاه عقد الجولة المقبلة، إذ يسعى لإبرام اتفاق هدنة طويلة المدى، استناداً إلى العرض الذي قدمه الحوثيون بوقف استهداف الأراضي السعودية، والإفراج عن مجموعة من المعتقلين لديهم.