وزارة الدفاع السودانية تكشف حقيقة مقتل 4 آلاف من جنودها في «اليمن»

الأحد 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كذبت وزارة الدفاع السودانية،اليوم السبت تصريحات المتحدث العسكري لمليشيات الحوثي بشأن خسائر القوات السودانية في اليمن.

ووصف المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية عامر محمد الحسن تصريحات الحوثيين بشأن قتلى الجنود السودانيين في اليمن بالكاذبة، وقال إنها تأتي في إطار الحرب النفسية.

وأضاف، أن ما تردد عن سحب عشرة آلاف جندي سوداني من اليمن غير دقيق.

وكانت مليشيا الحوثي قد قالت إن خسائر الجيش السوداني منذ بداية حرب اليمن يتجاوز ثمانية آلاف قتيل ومصاب ومفقود، منهم 4253 قتيلا و3747 جريحا.

وبشأن مناطق تركز القوات السودانية المشاركة في الحرب، قال سريع إن "ما يسمى اللواء الخامس حزم وقوامه خمسة آلاف جندي سوداني يتمركز في الخوبة، وفي صامطة يتمركز اللواء السادس".

وأضاف أن نحو ألفي جندي سوداني يتركزون في منطقة مجازة، كما توجد في سقام كتيبة قوامها ستمئة جندي، وفي الساحل الغربي تتمركز ستة ألوية سودانية أخرى، أما في عدن ولحج فيوجد ألف جندي وضابط، موزعين في رأس عباس وفي مطار عدن وقاعدة العند الجوية.

ويشارك السودان منذ مارس/آذار 2015 في اليمن بوحدات من المشاة في اطار التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.