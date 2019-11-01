مصادر سياسية:الأجواء غير مهيأة لتوقيع اتفاق «الرياض»

السبت 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- القدس العربي

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ذكرت العديد من المصادر السياسية، اليوم السبت، أن الشكوك ما زالت حاضرة بقوة بشأن موعد توقيع الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي على الرغم من الإعلان الرسمي من قبل السعودية على تحديد الثلاثاء المقبل موعدا للتوقيع على الاتفاق في الرياض بحضور رسمي رفيع.

ونقلت صحيفة”القدس العربي” عن المصادر قولها إن “الأجواء السياسية في جنوب اليمن ما زالت ملبدة بالغيوم وغير مهيأة لتوقيع مثل هذا الاتفاق، الذي يحاول المجلس الانتقالي عرض نفسه كممثل للجنوبيين”، فهم يرون أنه مجرد فصيل مسلح ضمن العديد من المكونات الجنوبية الأخرى التي يجب عدم إغفالها في هذا الاتفاق أو في أي اتفاق مستقبلي يخص أبناء الجنوب.

وأوضحت المصادر أن هناك خلافات عميقة هذه المرة بين المكونات السياسية الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وأنها “لن تقبل بأي تهميش لها في اتفاق الرياض أو في أي اتفاق مستقبلي يتعلق بأبناء الجنوب اليمني”.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أيضا أن التوقيع الرسمي على ‎الاتفاق سيتم الثلاثاء المقبل برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وحضور ولي عهده، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وقيادات الدولة والحكومة والأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية اليمنية.

ونسبت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الرسمية إلى الأرياني قوله إن “هذا الحضور السياسي يؤكد حرص الأشقاء في المملكة العربية السعودية والرئيس عبدربه منصور هادي على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية اليمنية بهدف توحيد جهود كافة اليمنيين تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية”.

وأشار الأرياني إلى أن هذا الاتفاق يعد ضمن الجهود السعودية الرامية إلى دعم جهود الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وكان السفير السعودي محمد آل جابر أعلن في سلسلة تغريدات أن عملية التوقيع على اتفاق الرياض ستتم الثلاثاء المقبل بحضور رسمي رفيع من السعودية واليمن.

وقال آل جابر “ستجري مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بقيادة ولي العهد الأمير بن سلمان وحضور كل من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد”، مضيفا “نسأل الله أن يجعله فاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والأمن والتنمية في اليمن”.

وكانت العديد من المصادر الحكومية اليمنية نقلت الأسبوع الماضي عن مسؤولين حكوميين سعوديين، مشاركين في رعاية الحوار بين الجانبين الحكومي والانتقالي الجنوبي، أن التوقيع على اتفاق الرياض سيتم مطلع الأسبوع الماضي وتأجل مرارا حتى نهاية الأسبوع ولم يتم ذلك.