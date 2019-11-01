تصريح هام لمصدر مسؤول بمكتب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية

السبت 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أستغرب مصدر مسؤول بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري اليوم السبت، المحاولات المتكررة لبعض وسائل الإعلام لإستهداف معاليه، وذلك بفبركة والترويج لأخبار ليس لها أساس من الصحة، نافيا إي تصريح على لسان معالي الوزير المهندس أحمد الميسري يتهم فيه الشقيقة المملكة العربية السعودية بإخضاع الرئيس عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة والانتقالي للإقامة الجبرية .

ونقل موقع وزارة الداخلية عن المصدر قولة: بأن تلك التصريحات لا اساس لها من الصحة، محذرا تلك المواقع الإلكترونية والمطابخ الإعلامية التي تروج لمثل تلك التصريحات الكاذبة بأنه سيتم مقاضاتها.

وأكد بأن التصريحات الرسمية للوزير الميسري تصدر عبر المكتب الإعلامي ويتم نشرها في موقع وزارة الداخلية و وكالة الأنباء اليمنية سبأ فقط وغير ذلك فهي أخبار ملفقة ومزورة تصدرها مطابخ إعلامية معروفة تحاول الإساءة لقيادات الشرعية والاصطياد في المياه العكرة لتنفيذ إجنداتها الخاصة المعروفة لدى الجميع ،لافتاً الى ان علاقة معالي الوزير الميسري بالأشقاء في المملكة العربية السعودية علاقة مثينة تتجسد من اواصر الاخوة بين الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بالأشقاء بدول التحالف العربي ،وذلك ضمن مشروع وطني قومي ضارب جذوره في اعماق التاريخ ولن تهزها مثل تلك التصريحات المزورة .

وعبر المصدر عن اسفه من انسياق تلك المواقع الإلكترونية والمطابخ الإعلامية التي تروج لمثل تلك التصريحات الكاذبة ودون الرجوع للمكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والتأكد من صحة الخبر، داعيا وسائل الاعلام المختلفة إلى تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره، وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.