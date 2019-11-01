السفير السعودي «محمد آل جابر» يؤكد انجاز عدد من المراحل لمشروع مطار «مارب» الدولي

السبت 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- سيف الروقي

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أكد السفير السعودي المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر بأن البرنامج أنجز عدة مراحل من مشروع مطار مأرب الدولي.

وأوضح السفير آل جابر خلال لقائه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج الخميس الماضي أنه تم خلال المرحلة الأولى اختيار موقع مطار مأرب الدولي وذلك بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، مضيفاً بأن عمل مخطط المشروع تم تصميمه من قبل شركة أمريكية متخصصة في تنفيذ المطارات العالمية.

ولفت السفير آل جابر بأنه خلال المرحلة الثانية تم تجهيز وإعداد الموقع الذي تم تسويره بالكامل وجاهز لعملية التنفيذ ، وسيتم في المرحلة الثالثة التوقيع مع الاستشاري وهذا جزء من جودة عمل البرنامج.

وأكد السفير آل جابر خلال اللقاء اهتمام البرنامج بتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، دعماً للشعب اليمني من خلال التعاون مع الحكومة اليمنية، والسلطات المحلية في مختلف المحافظات.

وقال : "البرنامج السعودي يعمل بجديّة من خلال مكاتب البرنامج التنفيذية في المحافظات، والتي تهدف لسرعة وجودة التنفيذ، ومنح المواطن اليمني فرص عمل، بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي" .