المشاهد الأولية لتأثيرات العاصفة المدارية ” كيار” في سقطرى

السبت 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت 2 نوفمبر/تشرين الأول، صوراً ومقاطع فيديو وثقت بعض تأثيرات العاصفة المدارية (كيار) التي ضربت محافظة أرخبيل سقطرى، الواقعة جنوب شبه الجزيرة العربية في المحيط الهندي.

وأظهرت الصور والفيديوهات التي تداولها النشطاء ارتفاع منسوب المياه في مناطق مختلفة في جزيرة سقطرى جراء الأمطارا الغزيرة التي شهدتها الجزيرة منذ ساعات الصباح الأولى.

وأدت الامطار الغزيرة إلى تدفق السيول في أودية الجزيرة وارتفاع الأمواج في سواحلها من 3 إلى 4 أمتار منذ وصول تأثيرات كيار إلى الارخبيل.

وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة أرخبيل سقطرى، سعد عامر حمودي، إن المنخفض الجوي كيار ضرب أرخبيل سقطرى في ساعات الفجر الأولى.

وأشار الى أن الأرخبيل يشهد أمطارا غزيرة في بعض المناطق وأمطار متوسطة في مناطق أخرى.

وحذرت السلطات المحلية في الارخبيل اليوم مواطني الجزيرة من الاقتراب من السواحل والوديان والابتعاد عن مجاري السيول مع وصول تأثيرات المنخفض المداري كيار الى الجزيرة.

ودعت المواطنين للتعاون مع فرق الإنقاذ والدفاع المدني والتواصل مع غرفة العمليات للإبلاغ عن اي حالات طارئة.