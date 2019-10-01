أميرة سعودية: حزنت على «خاشقجي».. وهذا من قتله تفاصيل أول رسالة من الرئيس الإيراني للملك سلمان.. فيصل القاسم يتساءل ... هل بدأ الهلال الشيعي يحترق فعلاً؟ اعلان للسفير السعودي لدى اليمن يغضب اليمنيين.. ماذا قال؟ وفاة أحد أفراد العائلة المالكة في السعودية #الامارات_عدو_اليمن.. حملة يمنية تكشف خسائر الاقتصاد بفعل احتلال المنشآت الحيوية اليمنيون يتحدون الليلة ضد الامارات لفضحها على نطاق واسع (شارك) خسائر بمليارات الدولارات".. بوتين يكشف عن سبب يهدد الاقتصاد الروسي بريطانيا تكشف عن ”مفاجئة“ تخص اليمن وتزيح الستار عن ”أفكار جديدة لحل الأزمة“ عاجل .. أول بيان لرئاسة اللبنانية توجه تفاصيله لثوار الثورة اللبنانية
أعربت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، عن حزنها على مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
جاء هذا في تصريحات خلال حوارها مع صحيفة "Politico " الأمريكية نشرت اليوم السبت.
وقالت الأميرة السعودية التي تشغل منصب سفيرة بلادها لدى واشنطن،: "كنت حزينة على خسارة حياة هذا الرجل على المستوى الشخصي، وحزينة لما كان يمكن أن يشكل نهاية لرؤيتنا".
وأكدت أن ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان لم يعط أي أمر بقتل خاشقجي، لافتة إلى أنها تعلم جيدًا أنه لم يأمر بهذا، معتبرة أن مسؤولين من حاشيته هم من ارتكبوا هذه الجريمة دون العودة إليه، معتقدين أنهم كانوا يحلون مشكلة.
وقالت: "ذلك لم يكن أسلوبه. هذه ليست الطريقة التي يعمل بها، لا سيما أن ذلك كان أمرا من شأنه أن يدمر كل ما كان يحلم به. ولا أستطيع أبدا في حياتي أن أتصور أنه يمكن أن يطلب القيام بذلك".