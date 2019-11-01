وفاة أحد أفراد العائلة المالكة في السعودية

السبت 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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نقلت وكالة أنباء السعودية منذ قليل، نبأ عاجل، نقلا عن الديوان الملكي السعودي، مساء امس بوفاة أحد أفراد العائلة المالكة في المملكة.

وأوضح الديوان الملكي في بيان أنه توفيت والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، مشيرا إلى أنه سيتم صلاة الجنازة على والدة الأمير غدا السبت 2 نوفمبر.

وتابع: "ستتم صلاة الجنازة غدا السبت، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الريا