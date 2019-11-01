وفاة أحد أفراد العائلة المالكة في السعودية

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نقلت وكالة أنباء السعودية منذ قليل، نبأ عاجل، نقلا عن الديوان الملكي السعودي، مساء امس بوفاة أحد أفراد العائلة المالكة في المملكة.
وأوضح الديوان الملكي في بيان أنه توفيت والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، مشيرا إلى أنه سيتم صلاة الجنازة على والدة الأمير غدا السبت 2 نوفمبر.
وتابع: "ستتم صلاة الجنازة غدا السبت، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الريا