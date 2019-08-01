اليمنيون يتحدون الليلة ضد الامارات لفضحها على نطاق واسع (شارك)

السبت 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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ينظم نشطاء يمنيون حملة الكترونية تنطلق تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، تحت هاشتاج: #الامارات_عدو_اليمنيين.

وفي بلاغ صحفي صادر عن النشطاء (وصل مأرب برس)، أِشاروا الى أن الحملة الألكترونية التي ستدشن مساء اليوم، تتناول بالأرقام والحقائق عداء دولة الإمارات لليمنيين والدولة اليمنية، وتعطيل منشآتها الحيوية وتكبيد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة.

موضحين إلى أن الحملة تتضمن العديد من الأشكال الفنية، تغريدات عربي وانجليزي، وتصاميم، وفلاشات مرئية، وأنفوجرافيك، ومواد صحفية، وكاريكاتير.

داعين النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الى التفاعل مع الحملة تحت هاشتاج #الامارات_عدو_اليمنيين، وفضح ممارسات وعبث الامارات في اليمن.