بريطانيا تكشف عن ”مفاجئة“ تخص اليمن وتزيح الستار عن ”أفكار جديدة لحل الأزمة“

السبت 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف السفير البريطاني في اليمن، مايكل آرون، السبت 2 نوفمبر/تشرين الأول، عن جهود دبلوماسية يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لإطلاق جولة من مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين.



وقال السفير في حوار مع ”الشرق الأوسط“ إن جولة المبعوث الأممي إلى الرياض وصنعاء، هدفت لعرض أفكار جديدة للحل في اليمن، وإطلاق عملية سلام شاملة.



وأكد السفير آرون، أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه لا يغير المعطيات على الأرض، غير مقبول، مشيرا الى أن سيطرة مجموعة سياسية أو دينية صغيرة ـ الحوثيون ـ على أجزاء كبيرة من البلد بما فيه العاصمة، غير مقبول.



ولفت السفير إلى أنه زار مسقط نحو 6 مرات التقى خلالها المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، من أجل دعم جهود المبعوث الأممي، وتعزيز مبادرات الهدنة بين الحوثيين والسعودية.



وقال الدبلوماسي البريطاني إنه ينبغي "أن ينظر الحوثيون إلى وضعهم في اليمن وبين اليمنيين، وفي شبه الجزيرة العربية إلى جانب جيرانهم؛ وفي مقدمتهم السعودية، وهي الجار الأكبر والأهم".



وبين ان المملكة المتحدة، ترى أن ”دور إيران في اليمن غير مناسب، يلعبون دوراً سلبياً، ويزوّدون الحوثيين بالأسلحة، ما يُطيل أمد النزاع، نود أن نرى نهاية الدعم العسكري الإيراني للحوثيين، لتسهيل إنهاء النزاع".