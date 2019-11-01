عاجل  ..  أول بيان لرئاسة اللبنانية توجه تفاصيله لثوار الثورة اللبنانية

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السبت 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات
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أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون "يجري الاتصالات الضرورية لحل بعض العقد لتسهل عملية تشكيل الحكومة".

وقالت الرئاسة اللبنانية، اليوم السبت، إن الرئيس ميشال عون يجري الاتصالات اللازمة لتيسير عملية تشكيل حكومة بديلة لحكومة تصريف الأعمال التي يتزعمها رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري.

وقال بيان للرئاسة، نشر على (تويتر) إن "الرئيس عون يجري الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لحل بعض العقد حتى يأتي التكليف طبيعياً، ما يسهّل عملية التأليف".

وتابع أن "التحديات أمام الحكومة العتيدة تفرض مقاربة سريعة لكن غير متسرّعة لعملية التكليف"، مضيفا أن "موعد الاستشارات سيحدّد قريباً".

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