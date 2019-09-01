الشرعية تخسر قائد عسكري بارز أصيب في عدن والفريق علي محسن يعزي ويعدد مناقبه

السبت 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلن خلال الساعات الماضية وفاة قائد شرطة النجدة بمحافظة لحج العقيد فهد فيصل سيف القرشي متأثراً بجراح أصيب بها في أحداث عدن الأخيرة مطلع اغسطس الماضي.

وبعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في استشهاد قائد شرطة النجدة بمحافظة لحج العقيد فهد فيصل القرشي متأثراً بإصابته خلال الأحداث الأخيرة بمحافظة عدن.

وأشار نائب الرئيس في البرقية إلى مناقب الشهيد واسهاماته البارزة في تثبيت الأمن والإستقرار بمحافظة لحج، وأدواره البطولية في محاربة الإرهاب والتطرف والمشاريع الفوضوية التخريبية إلى جانب الوحدات الأمنية والعسكرية.

وعبر نائب رئيس الجمهورية في البرقية التي بعثها إلى احمد فهد القرشي وكافة أفراد أسرته.. عن أصدق التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واصيب القرشي في المواجهات التي شهدتها عدن بعد انقلاب مليشيات الانتقالي على الدولة بدعم الامارات واندلاع معارك مع القوات الحكومية في اغسطس الماضي .