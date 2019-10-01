سقطرى : تحذير رسمي هام وتنبيه لعدم الاقتراب من هذه الأماكن

السبت 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- سبأ

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حذرت السلطة بمحافظة سقطرى اليوم السبت ،المواطنين ومرتادي البحر من الاقتراب من السواحل والوديان ومجاري السيول.

وجاء التحذير عقب بدء تأثيرات الحالة المدارية (كيار) على محافظة ارخبيل سقطرى صباح اليوم بأمطار متوسطة.

ودعت السلطة المحلية المواطنين الى التكاتف والتعاون مع فرق الإنقاذ والدفاع المدني والتواصل مع غرفة العمليات للإبلاغ عن اي حالات طارئة.