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تراجع مستمر للدولار والسعودي أمام الريال اليمني «أسعار الصرف الآن» في عدن وصنعاء

السبت 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار الصرف اليوم السبت 2 نوفمبر 2019

* في عدن 

الدولار 

شراء 561

 بيع 565

السعودي

 شراء 148 

بيع 149

* في صنعاء 

 شراء الدولار 564

بيع الدولار 567

شراء السعودي 148.25

بيع السعودي 149

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