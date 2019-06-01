انظار العالم تتجه نحو السعودية غدا وحدث هو الاضخم في التاريخ فضيحة مدوية .. سوق لبيع البشر في دولة خليجة تراجع مستمر للدولار والسعودي أمام الريال اليمني «أسعار الصرف الآن» في عدن وصنعاء فيلق القدس والاسلحة الفتاكة واستهداف المملكة .. الكشف عن علاقة الحوثيين ومعلومات خطيرة تهم السعودية والامارات بعد التصعيد والقطيعة .. هادي وجها لوجه مع محمد بن زايد لأول مرة للمرة الأولى.. لقاحات طبية ضد شلل الأطفال تصل عدن مالا تعرفة عن الوجه الآخر لأميركا العظمى.. 38 مليون فقير وإحصاءات أخرى حملات حوثية انتقامية للسطو على متاجر الأدوية في صنعاء الحكومة اليمنية توجه طلب للولايات المتحدة بخصوص قطعة أثرية يهودية طفل يمني ينتحر بسبب لعبة الحوت الأزرق
أسعار الصرف اليوم السبت 2 نوفمبر 2019
* في عدن
الدولار
شراء 561
بيع 565
السعودي
شراء 148
بيع 149
* في صنعاء
شراء الدولار 564
بيع الدولار 567
شراء السعودي 148.25
بيع السعودي 149